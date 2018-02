Apre a Ragusa il secondo punto vendita Bricoman in Sicilia

«Più professionale, meno caro». È la filosofia di Bricoman, una catena di grandi negozi specializzata nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti tecnici e professionali per costruire, ristrutturare e fare manutenzione, che dal 7 febbraio aprirà un nuovo punto vendita anche a Ragusa, in Viale delle Americhe, Strada provinciale 52 nei pressi del Centro Commerciale Ibleo.

Si tratta del secondo punto vendita in Sicilia, dopo quello di Misterbianco (CT), e del ventesimo in Italia dove Bricoman (gruppo Adeo) è presente fin dal 2008.

La struttura si estende su oltre 10 mila metri quadri di superficie complessiva, di cui 5.500 mq dedicati ai settori di elettricità e idraulica, climatizzazione e riscaldamento, falegnameria, utensileria, macchine da giardino/irrigazione, ferramenta, vernici, illuminazione ed elementi di finitura come pavimenti, sanitari, porte e finestre. Nei restanti 4.500 mq trova spazio il centro edilizia, riservato a materiali per costruzione e isolamento, legno per carpenteria, prodotti per trattamento acqua, legno impregnato per esterno, reti. Una scelta vastissima con oltre 25 mila articoli, la qualità migliore al prezzo più basso, grandi stock sempre disponibili, orari d’apertura pensati appositamente per i clienti professionali: sono questi i punti di forza di Bricoman che punta a conquistare il mercato dei professionisti e dei privati.

Notevoli le ricadute in termini occupazionali e l’impatto economico, sia diretto che indiretto, per il territorio ibleo. Il punto vendita dà lavoro a un organico di 110 collaboratori, di cui oltre il 60% è stato assunto già nella fase di cantiere. Cospicui gli investimenti dell’azienda, che ha scommesso sulla provincia di Ragusa.

«È un piacere e un orgoglio aprire a Ragusa il secondo punto vendita Bricoman della Sicilia – dichiara Alfio Nicolosi, direttore del negozio – a riprova di una relazione stretta e positiva con la comunità dei clienti professionali e privati. Ringrazio tutta la squadra, logistica, casse e reparti, che con passione ed energia ha contribuito all’allestimento del negozio e che da mercoledì, con professionalità e semplicità, sarà al servizio dei nostri clienti».

Bricoman sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 20,30; la domenica dalle 8,30 alle 20,30; il centro edilizia, invece, aprirà dal lunedì al sabato dalle ore 7,00.