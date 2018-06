Il 21 luglio a Giarratana la terza edizione del MeMuFest con la band Baciamolemani

È tempo di Medioevo al Parco del Settimo a Giarratana! È tempo di MeMuFest, il Medieval Music Festival giunto alla sua terza edizione.

Spettacoli, abiti, musiche e perfino il food il prossimo 21 luglio ricorderanno il Medioevo, all’interno dell’evento organizzato dall’Associazione Gruppo Tamburi di Giarratana, presieduta da Giuseppe Buscema.

Tante le novità in programma per questa terza edizione, come il concerto della nota band ragusana Baciamolemani, e tante le conferme, per un festival che nelle due precedenti edizioni ha collezionato un numero di presenze ben oltre le aspettative e che, anche quest’anno, ha già tutti i presupposti per meravigliare e appassionare gli iblei e i turisti che vorranno vivere in un’altra dimensione storica. “Il MeMuFest è l’unica manifestazione di questo genere in provincia di Ragusa. – ci spiega il presidente Buscema – Dopo aver partecipato ad altri eventi simili in molti comuni d’Italia, abbiamo deciso di portare la festa medievale a Giarratana.

Per questa edizione abbiamo in programma tanti spettacoli che prenderanno il via alle ore 18 del 21 luglio, con un lungo corteo che si snoderà per le vie cittadine. Figuranti con abiti medievali e suonatori di tamburi e sbandieratori daranno vita ad uno spettacolo davvero unico. Una sfilata che giungerà al Parco del Settimo dove, tra esibizioni di tutti i gruppi, mercatini di artigianato locale e angoli dedicati a cibi e bevande medievali, concluderemo il festival con il travolgente concerto della band ragusana Baciamolemani”. Un appuntamento che sarà un momento imperdibile per appassionati e visitatori desiderosi di una serata insolita, sotto le stelle, in un clima di festa e gioia, a ritmo di musiche e danze medievali.

Il festival, sostenuto da numerosi sponsor privati, gode del patrocinio del Comune di Giarratana.

Gli spettacoli e le attività, oltre agli organizzatori, vedranno protagonisti l’Associazione culturale Sicularagonensia, l’Associazione Giarratana on the Way, i Musici di Piazza Medioevale, l’Associazione culturale TerrAntica, Gruppo storico A.P.S. La Fianna, Milites Trinacriae, Sbandieratori e musici di Vignanello, i Tamburi di Buccheri e Cena Medievale Sicilia.