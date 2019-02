‘Nuovi eroi’, una puntata dedicata al ragusano Giuseppe La Rosa

Quinta settimana di programmazione per “Nuovi Eroi”, format originale firmato Stand by me in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì dalle 20:25: una puntata al giorno per raccontare storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che Stand by me con Rai3 ha raccolto grazie alla preziosa collaborazione con il Quirinale.

Un soccorritore marittimo della guardia costiera che ha dedicato la sua vita al salvataggio di naufraghi in mare, una coppia che ha aperto una struttura di accoglienza per famiglie con figli malati, un operaio che rilevato la sua azienda per ridare un lavoro ai suoi colleghi licenziati: sono alcune delle storie in onda da lunedì 4 febbraio a venerdì 8 febbraio, raccontate dalla voce fuori campo di Veronica Pivetti e ricostruite attraverso interviste ai protagonisti, filmati e immagini di repertorio e suggestivi re-enactement.

Il servizio dedicato al ragusano Giuseppe La Rosa va in onda questa sera, giovedì 7 febbraio)

Giuseppe è nato in Sicilia e la sua passione per il mare lo porta a diventare bagnino e poi ad indossare l’uniforme dei reparti scelti della Guardia Costiera. Si chiamano “Rescue Swimmer”, soccorritori marittimi addestrati a raggiungere a nuoto e portare in salvo le persone anche in condizioni particolarmente avverse. Nell’estate del 2005 Giuseppe, insieme alla sua squadra, riesce a salvare in un solo giorno decine di naufraghi in balia delle onde.

Nuovi Eroi è un modo per raccontare la forza dell’Italia esaltando l’eccellenza e la normalità di azioni che possono essere compiute da chiunque, perché gli eroi esistono, sono persone normali e vivono in mezzo a noi.

Nuovi Eroi è un format originale Stand By Me prodotto da Rai3. Simona Ercolani è il produttore creativo, a cura di Andrea Felici, scritto da Tommaso Vecchio. Regia di Giacomo Frignani. Sigla: Paolo Fresu e Emanuele Contis.