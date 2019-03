I Soci Volley, una grande festa per la società vittoriese

Grande festa ieri in casa I soci, a Vittoria. Atleti, allenatori e dirigenti si sono ritrovati prima per la doppia sfida che ha visto protagoniste vincenti le ragazze dell’Under 14 e della Prima Divisione e poi per celebrare degnamente il compleanno di mister Lucio Sascaro. Un nome e una garanzia il suo, da sempre legato al mondo della pallavolo, e che la società ha fortemente voluto per far crescere e rafforzare tutto il settore femminile, dalla Under 12 alla Prima Divisione.

“E’ stata una sorpresa incredibile e che mi ha commosso nel profondo – ha dichiarato Sascaro – non mi aspettavo questa festa, è stato bellissimo! Vedere, poi, le mie ragazze dedicarmi le due vittorie di ieri è stato emozionante. Mi si è riempito il cuore di gioia già quando sono arrivato, intorno alle quattro, e ho trovato la calorosa accoglienza delle piccoline. Sono davvero felice di far parte di questa società, le ragazze mi seguono e mi ascoltano, stiamo realizzando qualcosa di bello: il sogno de I Soci di investire sui vivai per tirar su delle ragazze che tra qualche anno saranno molto competitive piano piano sta prendendo forma”.

Per la cronaca ieri l’Under14 ha battuto l’Antares Ragusa 3-0 e le ragazze della Prima Divisione la Seven Francofonte per 3-2. Per queste ultime domenica comincia il girone di ritorno e la prima sfida sarà a Siracusa contro l’Eurialo, squadra battuta all’andata.

“Il campionato è iniziato il 24 novembre e si concluderà il 2 giugno, è molto lungo, ma stiamo lavorando bene. E’ un gruppo che mi piace tantissimo – prosegue Sascaro – ma che finora è stato un po’ sfortunato. Siamo a metà classifica ma ci sta stretta. Purtroppo siamo stati decimati dall’influenza, ma ora che le sto recuperando so che possiamo recuperare terreno, infatti l’ultima vittoria per 3-1 è maturata a Modica contro una delle squadre favorite, perchè finalmente eravamo al completo. L’obiettivo della stagione è semplicemente quello di continuare a costruire e a far crescere le ragazze, i risultati poi verranno da sè ma ritengo che, senza problemi, possiamo chiudere tra le prime 5. Domenica prossima andremo a Siracusa, formazione di metà classifica come noi quindi dovrebbe essere una sfida abbordabile, sebbene rispetto a noi loro abbiano qualche elemento di esperienza. Il prossimo anno, se andiamo avanti così, possiamo tranquillamente tentare il salto di categoria”.

Tutto sta andando secondo i programmi della società, insomma. Le iscrizioni nei mesi scorsi sono state al di sopra di ogni aspettativa superando quota 100, ed è solo questione di tempo poi Vittoria tornerà ad avere una pallavolo di alto livello con ragazze locali, cresciute nei nostri vivai dai nostri allentori.

La Under 14, nel frattempo, è già passata alla fase finale con largo anticipo, la Under 16 sta onorando dignitosamente il suo campionato e le piccole della Under 12, in attesa di iniziare con le partite, si stanno allenando e Sascaro di loro dice: “Sono meravigliose, sono sicuro che faranno bene”.

Venendo al settore maschile, invece, quest’anno la Prima Divisione è stata affidata a Mister Alfio Tomaselli che ha iniziato la sua preparazione a fine ottobre. Domenica scorsa l’esordio in casa del Pachino e una sconfitta che, però, per come è maturata, non ha demoralizzato nessuno.

“Vogliamo fare bene e migliorare i risultati dello scorso anno – spiega – ma avendo a che fare con ragazzi nuovi, alcuni dei quali al primo campionato, è un po’ complicato. Puntiamo a vincere divertendoci, la classifica verrà da sè. Domenica scorsa la sconfitta col Pachino ci stava, perchè loro hanno gli elementi di esperienza che a noi mancano. L’unico è lo schiacciatore Daniele Lero, ma l’ho recuperato da poco dopo un infortunio, per il resto l’età media si aggira sui 17-18 anni e gli stiamo dando la possibilità di crescere nell’ottica del potenziamento dei vivai. In altre squadre ci sono ragazzi di 25-26 anni, e va da sè che abbiano altre ambizioni e un’altra formazione. Domenica scorsa, comunque, mi hanno dimostrato che il lavoro di preparazione inizia a funzionare, c’è solo qualcosa da sistemare”.

Domenica prossima è già tempo di derby contro la Free Ball Ragusa, anch’essa reduce da una sconfitta. “Li abbiamo conosciuti tramite due amichevoli – fa sapere coach Tomaselli – e sappiamo quali sono i loro punti forti e quelli deboli, come anche i nostri. La ricezione, ad esempio, ci penalizza, ma stiamo provando qualche schema tattico sperando di riuscire a metterli in difficoltà. Sono contento – conclude – di quello che mi ha messo a disposizione la società, voglio far crescere questi ragazzi e, nel contempo, cercare di toglierci tutti insieme qualche soddisfazione”.

Gli sponsor de I Soci sono: ILPAV, PESCAMARE, ESASEM