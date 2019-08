Pioggia di Stelle, tante emozioni in una notte d’estate

Ha emozionato, ha divertito, ha stupito e ha fatto ballare sino a notte fonda. Va in archivio, con tantissime soddisfazioni, l’edizione 2019 di Pioggia di Stelle, la grande festa targata Cantina Marilina che si è svolta venerdì sera nella sede di contrada San Lorenzo in territorio di Noto.

“Siamo contenti, anzi veramente felici – ha dichiarato Marilina Paternó – Ringraziamo le centinaia di amici che anche quest’anno non hanno fatto mancare la loro presenza ad una serata che per noi rappresenta un momento magico e di grande attesa per la vendemmia che è in corso. Uno degli aspetti certamente più entusiasmanti è poter condividere questo luogo e i nostri vini con tantissime persone che vivono, seppur per una notte, la cantina e il nostro quotidiano lavoro. Ballare sotto le stelle avendo filari di vigne accanto non è cosa comune, ma per Pioggia di Stelle tutto diventa magico. Ringraziamo tutti gli amici che sono stati presenti, lo staff che ha curato l’ambito ristorativo con ‘Dai Pennisi-Macelleria con Cucina’ che ha portato a tavola il meglio dello street food siciliano, tutto lo staff di Cantina Marilina che si è messo a disposizione per consentire una buona riuscita ed ancora ringrazio tutti coloro che hanno creduto a Pioggia di Stelle e al nostro progetto di vino e di vita”.

Le premesse sono state rispettate così Pioggia di Stelle ha contribuito a rendere unica l’estate e si è confermata la festa adatta per sognare, per degustare, per ballare e per essere felici!

In degustazione quattro le etichette, assolute protagoniste della serata. Parliamo dell’inaspettato Cuè (100% Moscato, IGP Terre Siciliane), il dorato Sketta (dal vitigno Greganico bianco IGP Terre Siciliane), il rivoluzionario Ruversa (un Doc Eloro 100% Nero d’Avola) e l’isolano Suave (Doc Eloro Rosato da uve 100% Nero d’Avola).

Tantissimi i brindisi che sono stati fatti anche con tanti amici ‘speciali’ che sono venuti a trovarci: lo chef stellato Accursio Craparo e gli amici di Noto Salvatore Vicari e Marco Baglieri. Decisamente inaspettata e di grande impatto la visita del grande Massimo Bottura, in questi giorni in vacanza in Sicilia con la famiglia.

Lo chef dell’Osteria Francescana ha voluto esser presente e divertirsi, vivendo intensamente la festa.

“Pioggia di Stelle 2019 – ha concluso Marilina Paternò – ha chiuso i battenti. Dopo la vendemmia, la macchina organizzativa di Cantina Marilina si metterà di nuovo in moto per i prossimi appuntamenti in fase di programmazione e per l’edizione 2020 che non tarderà ad arrivare!”.