Conoscete il Powerlifting? L’intervista ad Angelo Schembri, argento regionale

Il ragusano Angelo Schembri ha conquistato il 2° posto alla Siciliy PowerLifting, che si è svolta ad Avola lo scorso 20 gennaio.

Il Powerlifting è la disciplina sportiva che si basa su tre alzate fondamentali: Squat, Panca Piana e Stacco da Terra.

L’atleta ragusano ha conquistato la medaglia d’argento con questi risultati: Squat 190kg– Bench, Press 125kg, Deadlift 212.5kg. Tot: 527.5

“Pratico sport da quando ero bambino. – racconta Angelo – A sedici anni sono entrato per la prima volta in una palestra quasi per gioco. Crescendo mi sono trasferito a Catania per frequentare l’università – Angelo è dottore in odontoiatra – e lì mi sono iscritto in una palestra dove ci si allenava per il body building. Purtroppo non è scontato trovare coach preparati e quindi, a 23 anni, dopo vari infortuni, ho capito che qualcosa in quell’allenamento non andava. Ho cominciato a informarmi, a fare ricerche, anche sul web dove mi sono imbattuto in Project Invictus, un portale che spiega in cosa consiste la disciplina del Powerlifting fino a qualche anno fa poco conosciuta in Italia, e poi nell’Accademia Italiana della Forza, che ha gettato le basi di questa disciplina in territorio nazionale.

Ho cominciato così a seguire questi programmi, che spiegano il modo corretto per alzare i pesi e per svolgere gli esercizi, li ho uniti a yoga e pilates e in sei mesi ero di nuovo in forma, pronto a sollevare pesi.

Così ho cominciato a svolgere questa disciplina a Catania, insegnandola anche ad altri atleti in modo che potessimo allenarci insieme. Nel frattempo qui a Ragusa anche il mio amico Giordano Distefano si stava avvicinando al Powerlifting.

E così una volta rientrato nella mia città sono subito andato da lui e Pietro Ferrara per far parte del team della Gravity Training Lab”.

Negli ultimi 4 anni Angelo ha partecipato ai tornei italiani piazzandosi al settimo posto, e adesso che il Powerlifting sta crescendo anche in Sicilia, da due anni si svolgono gare a livello regionale.

“Per me lo sport è tutto, fa parte di me. Sono un ragazzo disciplinato, competitivo e spinto da una forte passione. Infatti, oltre a praticare Powerlifting sono anche insegnante di Yoga e di Pilates Reformer”.

E anche a Ragusa gli atleti che praticano questa disciplina stanno crescendo sempre di più: nel team di Angelo sono una decina gli atleti, tra cui Giuseppe Turco che nella classifica dei -74 Kg, su un totale di circa 90 persone è piazzato tra i primi 20. E poi Riccardo Arestia primo italiano nello stacco da terra, di cui detiene il record assoluto.