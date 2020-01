“Siamo spacciatori di cultura, di economia”. Comiso ‘risponde’ così agli spot di Salvini

In piazza, insieme, ad affermare come a Comiso siamo tutti concittadini impegnati a far crescere la nostra città, a prescindere da ogni cosa. Senza differenze e in perfetta integrazione. L’incontro pubblico, è stato organizzato dalla comunità Islamica, rappresentata da Zouhair Amor. “A Comiso l’integrazione non è un’utopia”. Dichiarazioni del Sindaco, Maria Rita Schembari.

“Io non faccio distinzioni fra i miei concittadini sulla base di idee politiche, credo religioso o provenienza: avevo promesso che sarei stata il sindaco di tutti gli abitanti di Comiso, dei cittadini di buona volontà e cerco il più possibile di assomigliare a questo ideale – ha spiegato il Sindaco – . A Comiso, città in cui tradizionalmente l’immigrazione dal Maghreb è avvenuta per nuclei familiari, l’integrazione non è una utopia: l’integrazione è avvenuta nei fatti, giorno per giorno, tra i banchi di scuola, tra vicini di casa. E nessuna tensione vorrei che sconvolgesse mai questa pacifica e costruttiva convivenza, voluta per altro anche dai nostri concittadini maghrebini che ci chiedono spesso di essere trattati e considerati come tutti i cittadini di Comiso, nel bene e nel male. Ringrazio il signor Zouhair Amor che mi ha fatto, telefonandomi, l’invito più bello che io abbia ricevuto mai. “Sindaco, se lei ci sarà, mi farà felice, ma se la metto in difficoltà e lei non potesse partecipare, io sarò felice lo stesso!” Dovevo esserci! Ringrazio anche – ha concluso Maria Rita Schembari – tutti i consiglieri presenti”.

I manifestanti hanno affidato il loro messaggio ad alcuni striscioni: “Siamo spacciatori di cultura, di economia”, “La comunità islamica accoglie i suoi ospiti illustri” era scritto in alcuni striscioni. “Noi viviamo qui da venti o trent’anni, viviamo in questa città e la amiamo – ha detto Zouhair Amor – i nostri figli sono nati qui, qui frequentano la scuola e sono cresciuti, qui hanno iniziato a lavorare e qui continueranno a vivere. Noi viviamo serenamente e diciamo no ad ogni sentimento di odio. Non ci occupiamo di politica, ma vogliamo lanciare un messaggio forte di concordia. Siamo spacciatori di cultura, della nostra e di quella del paese che ci accoglie, siamo spacciatori di economia, perché diamo il nostro contributo all’economia di questo paese”.