Sicilia da oggi in zona bianca. Ecco le (poche) regole che cambiano

La firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza ha sancito il passaggio della Sicilia in zona bianca da oggi. L’Isola dunque abbandona i divieti in vigore fino a ieri e viene equiparata al resto d’Italia.

Oltre al calo dei ricoveri, c’è pure un altro obiettivo centrato: anche l’incidenza settimanale del virus sulla popolazione, pari a 48 casi ogni 100mila abitanti, è scesa al di sotto della soglia di rischio e non c’era modo migliore per tornare in “bianco”. Le poche regole anti-Covid che hanno caratterizzato gli ultimi 40 giorni di zona gialla in Sicilia da oggi vengono meno: l’obbligo di mascherine all’aperto e i limiti per i ristoratori.

Da oggi saranno di nuovo consentite le tavolate al chiuso con il superamento del limite massimo dei 4 posti a sedere tra non conviventi in ristoranti, agriturismi e pizzerie.