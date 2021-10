Meteo, previsto peggioramento su tutta la Sicilia a partire da domani

Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, piogge anche a carattere temporalesco e forti raffiche di vento interesseranno tutta la Sicilia a partire da domani 24 ottobre.

Queste le previsioni nel dettaglio di Meteo Ispica: “E’ ormai imminente il peggioramento del tempo sulla Sicilia a causa del vortice afro-mediterraneo che sta cominciando a prendere forma in questi istanti sulle coste nord-africane. Già dalla prossima notte è atteso un rinforzo dei venti di levante/scirocco, con raffiche fino a 60-70 km/h nella giornata di domani, e le prime piogge che cominceranno a bagnare la costa ionica entro il pomeriggio. Piogge che in serata si intensificheranno e che potrebbero coinvolgere anche la nostra zona tra domenica sera e lunedì. Un peggioramento è atteso anche nella Sicilia occidentale.

Tra lunedì e martedì, tuttavia, le piogge saranno particolarmente insistenti sulla fascia ionica, specie tra alto catanese e messinese, dove sono possibili accumuli davvero molto elevati, in quanto verrà esposta per molte ore al flusso sciroccale e complice anche l’orografia del territorio, ma anche la restante costa ionica, in particolare da Siracusa in su, rischia piogge insistenti.

Per quanto riguarda il Ragusano, la situazione dovrebbe essere più tranquilla, sicuramente avremo tassi di umidità elevatissimi, ma come in tutte le depressioni afro-mediterranee per la nostra zona è sempre complicato capire in anticipo l’intensità delle piogge. Sicuramente il rischio di piogge abbondanti è molto minore rispetto alla fascia ionica (per la nostra zona le piogge dovrebbero arrivare tra domenica sera e lunedì pomeriggio e in genere saranno di debole o moderata intensità), ma non sono da escludere del tutto anche fenomeni più intensi.”