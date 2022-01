Scuola, da domani si torna in classe in Sicilia

Domani torna a suonare la campanella nelle scuole siciliane.

L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla ha comunicato che da giovedì gli studenti potranno fare rientro in classe. La decisione dopo l’incontro della task force regionale insediata presso l’Assessorato regionale all’Istruzione.

Lagalla, durante la riunione, ha comunicato che non vi sono le condizioni normative per un ulteriore adattamento del calendario scolastico, e che quindi non avrebbe emesso alcun provvedimento di revisione ulteriore del calendario scolastico, facendo così riprendere regolarmente da domani tutte le attività scolastiche in Sicilia.