Modica, il sindaco Abbate si è dimesso?

“Il Sindaco di Modica si è dimesso, per candidarsi alle prossime elezioni regionali, o la Città ha ancora una guida?”. È questo l’interrogativo posto dal Coordinatore cittadino di Forza Italia, Christian Piccitto.

Ma è anche l’interrogativo del Pd di Modica:”Da giorni circola insistentemente la voce che il Sindaco di Modica si è dimesso in gran segreto.

Il nostro consigliere Giovanni Spadaro il 26 c.m. ha presentato una richiesta di chiarimenti urgente al presidente del Consiglio Comunale e al segretario generale del Comune e ieri, nel perdurare del silenzio, una seconda richiesta indirizzata ancora al segretario generale e all’assessorato enti locali della Regione Siciliana.

Annotiamo che il Consiglio Comunale già convocato per la serata del 26 aprile (e dove già si potevano avere delle risposte), è stato improvvisamente rinviato a data da destinarsi e prendiamo atto che ancora nessuna risposta è pervenuta”.

“Pare – dichiara Piccitto di Forza Italia – che il Sindaco abbia già apposto la sua firma, da circa dieci giorni, sulle dimissioni e che attenda solo il decorrere del termine dei venti giorni – previsto dall’art. 11 L.R. 15/09/97 n. 35 – per renderle pubbliche e comunicarle alla Città. Se fosse così – continua il Coordinatore degli azzurri in Città – ci troveremmo di fronte ad un fatto grave ed inaudito. Amministrare, in spregio anche alle più basilari regole democratiche di una comunità, è inammissibile ed inaccettabile, soprattutto per una Città che ha fatto da sempre vanto della sua nobile tradizione politica”.

Da entrambe le parti si auspica chi il Primo Cittadino faccia chiarezza.