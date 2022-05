Monterosso, torna la processione congiunta dei due Patroni

Continuano le celebrazioni che, a Monterosso Almo, condurranno alla festa degli Angeli di domenica 8 maggio quando è in programma la solenne processione con i simulacri dei santi patroni di Maria Santissima Addolorata e San Giovanni Battista, così come accaduto lo scorso 24 aprile, domenica In albis. Oggi, intanto, la celebrazione eucaristica delle 19, in santuario, dove al momento si trovano i simulacri dei due patroni, sarà presieduta da don Salvatore Puglisi. Domani, 5 maggio, a presiedere la funzione sarà don Salvatore Mallemi, venerdì don Marco Diara mentre la funzione di sabato, sempre alle 19, sarà celebrata da don Mariusz Starczewski. Sempre sabato, alle 21, ma in piazza Sant’Antonio, è previsto uno spettacolo musicale. Questo, invece, il programma della giornata di domenica. Alle 8,30 santa messa al santuario, alle 9,30 giro per le vie del paese del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” di Monterosso. Alle 11, in piazza Sant’Antonio, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete Giuseppe Antoci. Alle 12 al via la solenne processione congiunta con i simulacri dei due patroni. Percorrerà il seguente itinerario: via Vittorio Emanuele, piazza San Giovanni, corso Umberto, cimitero dove si terrà una riflessione e benedizione ai fedeli defunti. Ritorno per corso Umberto, piazza San Giovanni e arrivo nella chiesa di San Giovanni. Quindi, alle 19,30, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica che sarà caratterizzata dalla salita del simulacro del patrono San Giovanni sull’altare. Quindi, la processione della patrona Maria Santissima Addolorata per piazza San Giovanni, via P. Piemonte, via Pagano, piazza Rimembranza, via Acquasanta, via Roma, ingresso santuario e reposizione della patrona Maria Santissima Addolorata sull’altare. In queste giornate, l’impresa ecologica Busso Sebastiano si occuperà di rendere decorosi i luoghi interessati dal passaggio delle processioni. I fedeli e i devoti sono invitati a partecipare.