Sangue sulle strade siciliane: morti due giovanissimi

Nuova tragedia sulle strade in Sicilia. A perdere la vita, a Corleone, due giovanissimi: una diciottenne e un sedicenne. I due, entrambi corleonesi, si trovavano, insieme ad altri due ragazzi, un 19enne e un 17enne, a bordo di una Fiat Punto quando l’auto, per cause in corso d’accertamento, è uscita fuori strada sulla statale 118.

La 18enne e il 16enne sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti sul colpo. Gli altri due occupanti del veicolo, sono rimasti incastrati all’interno del mezzo. Al momento le loro condizioni risultano gravi.