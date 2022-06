Tiro con l’arco, Luca Camillieri primo alla fase regionale del Trofeo Pinocchio

Grande prestazione per il ragusano Luca Camillieri. Con arco e frecce si è battuto per conquistare il gradino più alto alla fase regionale del Trofeo Pinocchio ad Erice e con esso il pass per la fase nazionale.

Infatti assieme ad altri 12 ragazzi, i migliori della regione, andrà a Palmi, il 2-3 luglio, a rappresentare la Sicilia.

Il giovane atleta, 12 anni, della Compagnia Arcieri Iblea Ragusa è allenato dagli Istruttori Jessica La Terra e Roberto Cabibbo, che si dicono soddisfatti dei risultati ottenuti da Luca. “Bisogna sempre guardare avanti – spiegano -, agli obbiettivi futuri, sempre più difficili e stimolanti”.