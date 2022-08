Catania è la meta preferita dagli italiani ad agosto 2022

Gli italiani hanno scelto: Catania sarà la città più visitata durante il mese di agosto 2022 secondo la classifica stilata da eDreams.

Attraverso una nuova analisi portata avanti dall’agenzia di viaggi eDreams sulle abitudini degli italiani, tra le mete più desiderate per una vacanza all’insegna del relax e della cultura salgono sul podio Catania, seguita da Tirana e infine Palermo.

Chi ha scelto la città di Catania, secondo i dati, sono i viaggiatori provenienti dal Piemonte, mentre Tirana è in testa alle preferenze di prenotazione per chi parte da Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Palermo, invece, è luogo preferito per chi sarà in partenza da Lazio, Lombardia e Marche, mentre la città sarda di Olbia affascina i viaggiatori che partiranno dal Veneto.

Tra gli stranieri, invece, i principali visitatori che sceglieranno l’Italia e la Sicilia per il mese di agosto sono francesi (22%), seguiti da tedeschi (18%) e infine spagnoli (18%).

Le destinazioni preferite dagli italiani