Un uomo di 55 anni di Torino, in vacanza in Sicilia ha perso la vita oggi, forse colto da un malore, mentre era in acqua sulla spiaggia di Costa di Carro, vicino la frazione di Sampieri.

Secondo alcune ricostruzioni, l’uomo aveva deciso di fare un bagno ma appena è entrato in acqua ha iniziato a stare male. E’ stato lanciato l’allarme alla capitaneria che ha inviato una motovedetta. Poco dopo l’uomo è stato rintracciato al largo, inutili i tentativi di rianimarlo.