S’inaugura a Ragusa il corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile

Venerdì 14 ottobre, alle 10,30, nei locali dell’ex Distretto Militare di Ragusa, si terrà la cerimonia di inaugurazione del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile afferente al Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Il nuovo corso di laurea triennale è mirato a formare operatori e imprenditori per aziende e enti operanti nei settori primario e terziario, in particolar modo nella filiera agroalimentare e in quella culturale-turistica. E anche per i settori funzionalmente collegati come quello ambientale-industriale e della produzione dell’energia nella prospettiva della transizione ecologica e della economia circolare.

Apriranno i lavori il rettore Francesco Priolo, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa, Giuseppe Lavima, l’ing. Antonella Leggio della Banca agricola popolare di Ragusa, il direttore generale dell’ateneo catanese Giovanni La Via, il presidente della Struttura didattica speciale di Ragusa Stefano Rapisarda e il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa Roberto Cellini.

A seguire l’endorsement sociale, accademico e scientifico con gli interventi del prof. Pierluigi Catalfo (coordinatore del Management delle imprese per l’economia sostenibile), il prof. Michele Pizzo (presidente dell’Accademia italiana economia aziendale), il prof. Biagio Pecorino (presidente della Società italiana economia agroalimentare), la dott.ssa Stefania Mancini (presidente dell’Associazione italiana delle Fondazioni e Enti della Filantropia istituzionale), il prof. Francesco Tufarelli (Direzione generale Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il prof. Marco Meneguzzo (Comitato scientifico Symbola dell’Università Roma Tor Verta e dell’Università Svizzera italiana).