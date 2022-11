Ragusa, ecco dove verranno effettuati i controlli con Telelaser e Street Control

Il Comando di Polizia Municipale comunica le strade in cui potranno essere effettuati i controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

Lunedì 7 Novembre2022

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Falcone;

Martedì 8 Novembre2022

Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia;

Mercoledì 9 Novembre2022

Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Giovedì 10 Novembre2022

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Avv. Cartia;

Venerdì 11 Novembre2022

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone)

Sabato 12 Novembre2022

Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia;

Lunedì 14 Novembre2022

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Falcone;

Martedì 15 Novembre2022

San Giacomo – strada comunale ex S.P. 53 dal Km 0+00 al Km 2+500;

Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia;

Mercoledì 16 Novembre2022

Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Giovedì 17 Novembre2022

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone)

Venerdì 18 Novembre2022

Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Sabato 19 Novembre2022

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone)

Lunedì 21 Novembre2022

Via A. Grandi / via Avv.Cartia / Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone);

Martedì 22 Novembre2022

Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Mercoledì 23 Novembre2022

Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia;

Giovedì 24 Novembre2022

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) /Via Falcone;

Venerdì 25 Novembre2022

Viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Sabato 26 Novembre2022

Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia;

Lunedì 28 Novembre2022

Via A. Grandi / Via A. Melilli / Via Avv. Cartia;

Martedì 29 Novembre2022

San Giacomo – strada comunale ex S.P. 53 dal Km 0+00 al Km 2+500;

Via A. Melilli / Via Avv. Cartia;

Mercoledì 30 Novembre2022

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) / Via Falcone / Via Montale

Di seguito invece, le strade in cui potranno essere effettuati rilievi di infrazioni al codice della strada, con apparecchiatura “Street Control”, al fine di migliorare la circolazione veicolare, la tutela della sicurezza stradale e del patrimonio comunale.

Lunedì 7 novembre 2022

Rotatoria c.so v.Veneto/S.Luigi/Mongibello;

Via Dante (Del Popolo – Risorgimento);

Via Matteotti (Italia – Ecce Homo);

Via Risorgimento;

Martedì 8 novembre 2022

Viale Dei Platani (Mongibello – Melilli);

Piazza Cappuccini (parte alta);

Via Dante (Del Popolo – Pennavaria);

Viale Europa (Canova – La Malfa);

Mercoledì 9 novembre 2022

Rotatoria via Carducci / Archimede;

Ponte Pennavaria;

Viale Ten. Lena;

Viale Europa (La Malfa – Delle Americhe);

Giovedì 10 novembre 2022

Via Carducci (Archimede – Zama);

Rotatoria F. da Lodi/Fieramosca/Colleoni;

C.so V.Veneto (S.Vito – M. Leggio);

Via Archimede (P.Anselmo – piazza Vann’Antò);

Venerdì 11 novembre 2022

Rotatoria via San Luigi/ F. da Lodi/Mongibello;

Viale Dei Platani (Archimede – Mongibello);

Via Carducci (Scalo Merci – Archimede);

Corso XXV Novembre e piazza G.B.Odierna;

Sabato 12 novembre 2022

Corso Italia (M.Leggio – Cagini)

Via Trento (sosta sul marciapiede);

Via Dante (tratto piazza Del Popolo – via Risorgimento);

Via Piave (sosta sul marciapiede);

Lunedì 14 novembre 2022

Rotatoria via Carducci/Archimede;

Viale Sicilia;

Via Trieste (sosta sul marciapiede);

Corso Italia (M.Leggio – Cagini);

Martedì 15 novembre 2022

Rotatoria c.so v.Veneto/S.Luigi/Mongibello;

Corso Italia (tratto via Scuole – via M.Leggio);

Viale Ten. Lena;

Via A. Grandi (sosta sul marciapiede);

Mercoledì 16 novembre 2022

Rotatoria via F. da Lodi/Fieramosca/Colleoni;

Via N. Sauro (sosta sul marciapiede);

Via Dante (tratto piazza Del Popolo – via Pennavaria);

Via Carducci (Archimede – Zama);

Giovedì 17 novembre 2022

Rotatoria viale Europa/via Fieramosca/via S.Luigi;

Corso Italia (tratto M.Leggio – Cagini);

Via Rapisardi (tratto via Ecce Homo – corso Italia);

Via Risorgimento;

Venerdì 18 novembre 2022

Rotatoria piazza Croce;

Via Archimede (P.Anselmo – S.Luigi);

Via Libertà;

Via Matteotti (Italia – Ecce Homo);

Sabato 19 novembre 2022

Via Di Vittorio;

Via L. da Vinci (Ing. Migliorisi – Del Popolo);

Viale Dei Platani (Archimede – Mongibello);

Via Archimede (Vann’Antò – P. Anselmo);

Lunedì 21 novembre 2022

Rotatoria Piazza Del Popolo;

Via S. D’Acquisto;

Via San Vito (Italia – G.B.Odierna);

Viale dei Platani (Mongibello – Melilli);

Martedì 22 novembre 2022

Rotatoria via Archimede/via P. Anselmo/via N.Colajanni/via E.C.Lupis;

Via Carducci (Scalo Merci – Archimede);

Via Cav. Pennavaria;

Viale Europa (Canova – La Malfa);

Mercoledì 23 novembre 2022

Rotatoria San Luigi/Mongibello/Da Lodi;

Ponte Pennavaria;

Piazza Cappuccini;

C.so V.Veneto (M.Leggio – Cagini);

Giovedì 24 novembre 2022

Rotatoria viale Europa/via Fieramosca/via S.Luigi;

Corso Italia (tratto via Scuole – Via M.Leggio);

Via Rapisardi (tratto via G.B.Odierna – corso Italia);

Piazza Libertà;

Venerdì 25 novembre 2022

Rotatoria via Carducci/Archimede;

Via Libertà;

Via Trieste (sosta sul marciapiede);

Corso XXV Novembree piazza G.B.Odierna;

Sabato 26 novembre 2022

Via Matteotti (tratto Italia – Ecce Homo);

C.so V. Veneto (S.Vito – M. Leggio);

Viale Europa (La Malfa – Delle Americhe);

Via San Vito (tratto corso Italia – via G.B.Odierna);

Lunedì 28 novembre 2022

Rotatoria piazza Croce;

Via Archimede (P.Anselmo – S.Luigi);

Via Libertà;

Via Matteotti (Italia – Ecce Homo);

Martedì 29 novembre 2022

Via Di Vittorio;

Via L. da Vinci (Ing. Migliorisi – Del Popolo);

Viale Dei Platani (Archimede – Mongibello);

Via Archimede (Vann’Antò – P. Anselmo);

Mercoledì 30 novembre 2022

Rotatoria Piazza Del Popolo;

Via S. D’Acquisto;

Via San Vito (Italia – G.B.Odierna);

Viale dei Platani (Mongibello – Melilli);