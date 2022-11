Ragusa prima in Sicilia per qualità della vita, ma non c’è da andarne fieri

Le province siciliane sono in coda alle classifiche di quasi tutti i settori: affari e lavoro, sicurezza sociale, istruzione e formazione, tempo libero, reddito e ricchezza (Agrigento è penultima), mentre, a sorpresa, non si piazzano troppo male per ambiente (Agrigento ed Enna sono a metà classifica), reati e sicurezza (qui Ragusa è trentesima e le altre siciliane non sono alla fine della classifica) e sistema salute (Palermo è tredicesima, Agrigento

92sima).