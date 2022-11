Caro Energia, anche Ragusa presente alla mobilitazione di Palermo

Una folta delegazione di Confcommercio provinciale Ragusa ha deciso di dare manforte, questa mattina, alla manifestazione regionale svoltasi a Palermo, promossa da tutte le sigle, tra cui Confcommercio Sicilia, delle associazioni datoriali di categoria e sindacali dei lavoratori ma anche dai rappresentanti delle associazioni che si occupano di famiglie, per trovare delle risposte a questo momento di forte crisi energetica e non solo.

“Come associazione di categoria – sottolineano da Confcommercio provinciale Ragusa – abbiamo chiesto l’attivazione degli ammortizzatori sociali, l’applicazione dei contratti nazionali e la riduzione del costo del lavoro. Ma stiamo sollecitando anche interventi per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, l’incremento e l’estensione della deducibilità dei contributi versati alle forme sanitarie e pensionistiche integrative. Abbiamo pure chiesto la riduzione dell’aliquota contributiva per il finanziamento degli indennizzi per la cessazione delle attività commerciali. E’ un momento drammatico, è una pandemia energetica quella con cui ci stiamo confrontando. E le risposte servivano ieri, oggi siamo già in ritardo”.