Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia

La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di oggi. E’ quanto si legge in una nota.

Per oggi, infatti, prevista, su tutta la Sicilia, l’allerta gialla. In particolare, si legge nel bollettino, “dalle prime ore di domani, martedì 22 novembre 2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte”.

In tutta la Sicilia i vigili del fuoco sono già al lavoro per allagamenti e frane.