Oggi la colonnina di mercurio in provincia di Ragusa ha superato i 22 gradi e per essere il 16 dicembre è veramente da record. Sole e temperature decisamente primaverili, a fronte della prima neve che è già caduta abbondante in tante città del nord Italia.

Insomma il sud est siciliano e la Sicilia in generale si confermano decisamente in contro tendenza su tante cose, a cominciare anche da queste piacevoli temperature quasi all’inizio del periodo invernale che hanno stupito e non di poco.