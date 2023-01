Tendenza al peggioramento per il meteo di gennaio che sembra voler mostrare un po’ di inverno fino ad ora quasi mai arrivato in Sicilia.

Le temperature infatti, sono in discesa verso medie più vicine a quelle stagionali. Arriva l’instabilità e, man mano, tornano anche le piogge che, in alcune aree, potranno essere anche intense ma non di lunga durata.

Da domani previsti anche forti venti che renderanno i mari molto mossi.