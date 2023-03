Festeggiamenti di San Giuseppe nelle parrocchie di Ragusa

Dopo la camminata di San Giuseppe, la cui quarta edizione ieri pomeriggio è risultata molto partecipata, i festeggiamenti in onore del patriarca continuano, anche oggi, nella chiesa del Santissimo Salvatore e del Sacro Cuore di Gesù

In particolare, nel pomeriggio, alle 18, al Santissimo Salvatore, ci sarà la santa messa celebrata dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e animata dalla corale parrocchiale. A seguire, la processione con il venerato simulacro di San Giuseppe per le seguenti vie: piazza Santissimo Salvatore, via Mario Leggio, corso Italia, via Garibaldi, corso Vittorio Veneto (sosta presso la parrocchia Angelo Custode), via Felicia Schininà, corso Italia, via Spadafora, via Sant’Anna, via Roma, via Santissimo Salvatore, piazza Santissimo Salvatore. All’arrivo, spettacolo pirotecnico sul sagrato.

Domani, invece, si celebra la solennità liturgica di San Giuseppe. Le messe sono in programma alle 9, alle 10, alle 11 e alle 18,30. In tutte le celebrazioni eucaristiche sarà effettuata la benedizione del pane di San Giuseppe. Alle 9 la messa sarà celebrata dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro, alle 10 dal canonico Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente di Ragusa, alle 11 dall’altro parroco del Santissimo Salvatore, il sacerdote Corrado Garozzo. Nel pomeriggio, alle 18, la recita del Rosario mentre alle 18,30 la santa messa sarà celebrata da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa, e animata dalla corale della parrocchia Santissimo Salvatore.

Anche la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa ha allestito un altare in onore di San Giuseppe in concomitanza con i festeggiamenti che stanno interessando tutti i Comuni della provincia. Da ieri sera e sino a domani, lunedì 20, giornata in cui si celebra la solennità liturgica del patriarca, sarà possibile per i fedeli ammirare le fattezze della tavolata e fornire un contributo per acquistare i prodotti esposti. Il parroco, il sacerdote Marco Diara, spiega che tutto il ricavato sarà devoluto per le famiglie più bisognose residenti sul territorio parrocchiale.