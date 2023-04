Diego Bellina, Loris Kodra e Nicolò Brugaletta in partenza per il trofeo delle regioni FIGC vestiranno la Casacca della Sicilia con le rappresentative under 17 e 15.

Un prestigioso traguardo per gli atleti della Game Sport Ragusa.

“Ancora una volta il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dallo staff tecnico ibleo”, si legge su facebook.

La kermesse sportiva è in programma da domani al 27 aprile in Valle d’Aosta.

Ai tre atleti ragusani un grosso in bocca al lupo!