Salesiani in festa a Ragusa

Entusiasmo e devozione. Questi i due motivi principali che hanno spinto il neo-costituito comitato organizzatore della Festa di Maria Ausiliatrice, nella Casa Salesiana di Ragusa, formatosi, nella migliore tradizione salesiana, intorno al parroco Don Pippo Fallico, e a un gruppo di giovani “di fatto e di spirito”, all’allestimento di una vera e propria festa di comunità, con una ricca serie di appuntamenti, in programma, a partire dalla metà di maggio e fino al 24, giorno della festa.

Come detto, calendario ricco di eventi, aperto dal solenne novenario, il 15 Maggio, con Santo Rosario, alle 18,30 e, a seguire, alle 19, la Santa Messa, animata, ogni giorno fino al 23 maggio, da una comunità di fedeli della città di Ragusa diversa, a testimoniare l’unità della Chiesa Cittadina intorno alla “Madonna dei Tempi Difficili”, quale, appunto, San Giovanni Bosco aveva definito Maria Ausiliatrice.

Clou delle manifestazioni culturali e folkloristiche della festa, sabato 20 e domenica 21 maggio. Il 20, appunto, dalle ore 20, degustazione di prodotti tipi a cura del caseificio “Latte Mio”, mentre alle 21,30, concerto dei Millewatt tribute band degli 883,”, che allieteranno la serata nell’Oratorio Salesiano di Ragusa preceduti dal gruppo “Time Line”.

Domenica 21 maggio, invece, dopo la S. Messa delle ore 9,30, la “Camminata con Maria” per le vie del quartiere, a cura di Gianni Iurato. “Il culto della Madonna delle Grazie: Storia della devozione religiosa nel contesto popolare ragusano durante il colera del 1837 e nella prima metà del Novecento”. Farà da guida e relazionerà Gianni Iurato cultore di Storia Locale, il quale, accompagnerà i partecipanti, a piedi, presso la Chiesetta della Madonna delle Grazie sita nel quartiere “Russia”.

Alle 20,30, “Donna come te”, serata di musica e testimonianze a cura del comitato organizzatore.

Ad accompagnare i momenti della festa, il sorteggio, con importanti premi previsti.

Momento centrale della festa liturgica, la giornata di Maria Ausiliatrice, il 24 maggio, Solennità, con Sante Messe alle 7,30, 9,00 e 19.00. Tutti i momenti liturgici saranno trasmessi in diretta da RADIO DON BOSCO, collegandosi sui 98 Mhz oppure sul sito www.radiodonbosco.it.

Alle 18, giro di gala del “Corpo Bandistico Vito Cutello”, diretto dal maestro Paolo Scollo, per le vie del quartiere. Subito dopo la Santa Messa delle ore 19.00, animata dalla corale parrocchiale “Domenico Savio”, la Solenne Processione con il simulacro, a partire dalle 20,15, accompagnata dal corpo bandistico per le seguenti vie: via Gagini, corso Vittorio Veneto, via Arch. Bramante, viale Europa, via Canova, via Gagini, via M. Rossi, via F. Turati, via del Serbatoio, via Pitrè, via M. Rossi, via Gen. Scrofani, corso Italia, via IV Novembre, corso Vittorio Veneto, via Buonarroti, corso Italia. Al rientro, lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta “Pirotecnica Iblea”, di Lorenzo Massari.

“Quello che abbiamo deciso di allestire – spiegano i vertici del comitato organizzatore della festa di Maria Ausiliatrice – non è un semplice omaggio alla nostra Patrona, ma un vero e proprio momento unico, suddiviso in più giornate, per ribadire la nostra devozione e il nostro totale affidamento a Maria Ausiliatrice, per le necessità e i bisogni della nostra comunità, in particolare delle persone in difficoltà, malate, anziane, sole, accendendo quel “ciclo virtuoso” che renda tutti, partecipi, protagonisti e soprattutto “protetti” dal manto della nostra Patrona”.

Particolare soddisfazione viene espressa anche dal Parrocco, Don Pippo Fallico: “Sono veramente lieto che, soprattutto i più giovani, abbiano deciso e voluto impegnarsi nell’organizzazione di un momento che riguarda e coinvolge tutta la comunità, e siano stati capaci di farlo, appunto, entusiasmando tutti coloro che sono venuti in contatto e hanno dato il proprio contributo alla redazione del programma, in maniera diretta o indiretta. Adesso, tocca a noi, tocca alla comunità, testimoniare la nostra devozione alla nostra Patrona e dare un messaggio positivo allo sforzo di questi giovani, nel puro spirito salesiano, presenziando, in massa, a tutte le celebrazioni a partire dalla metà di maggio”.