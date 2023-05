Rc Auto: a Ragusa +19% rispetto a 12 mesi fa

Ancora brutte notizie per gli automobilisti ragusani; il rincaro dell’Rc Auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, in appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Ragusa per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 19,2% arrivando, ad aprile 2023, a 490,83 euro. L’incremento è il secondo più alto registrato nella regione.

L’aumento delle tariffe medie rilevato nell’ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province siciliane: a segnare l’incremento più consistente è Siracusa (+26,5%, 476,22 euro), seguita da Ragusa (+19,2%, 490,83 euro) e Messina (+17,9%, 465,02 euro). Continuando a scorrere la classifica siciliana si posizionano Trapani (+14,8%, 454,49 euro), Catania (+14,2%, 518,23 euro), Caltanissetta (+13,7%, 497,63 euro) ed Enna (+13,5%, 369,87 euro). Chiude la graduatoria regionale Palermo (+11,7%, 535,44 euro).

In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Palermo è risultata essere la provincia più cara della regione, Enna la più economica.

I dati completi dell’osservatorio Rc auto a Ragusa e provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-ragusa.html

Di seguito la tabella riassuntiva delle variazioni regionali e provinciali: