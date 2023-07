Torna il concorso canoro “Premio Cristina Guastella”

Ragusa Ibla è pronta ad ospitare l’undicesima edizione del “Premio Cristina Guastella”, il concorso canoro simbolo di talento, passione e memoria, promosso con amore e dedizione dalla famiglia di Cristina Guastella, giovane voce di spicco del coro “Mariele Ventre” di Ragusa scomparsa prematuramente.

La manifestazione canora si terrà sabato 5 agosto alle ore 21.30 nel suggestivo scenario del Giardino Ibleo, un luogo incantato che si farà culla delle voci più promettenti della Sicilia. Il “Premio Cristina Guastella”, che ha la direziona artistica di Giovanna Guastella, zia di Cristina oltre che direttrice del coro ragusano, vedrà sfidarsi giovani talenti provenienti da ogni angolo della Sicilia, 24 concorrenti suddivisi in tre categorie d’età, dai 9 ai 22 anni. I 24 finalisti, che sono stati selezionati dopo aver ascoltato attentamente tutti i video-provini ricevuti nei mesi scorsi, avranno l’opportunità di mostrare le proprie abilità e di diffondere la bellezza e l’emozione che la musica riesce a trasmettere. La giuria che avrà il delicato compito di individuare e premiare i migliori interpreti sarà presieduta da un’artista di grande spessore e riconosciuta esperienza nel panorama musicale: Lalla Francia.

Cantante e backing vocalist affermata, Lalla Francia ha collaborato con artisti nazionali e internazionali di particolare rilievo e ha dato il suo prezioso contributo come vocal coach ad Amici di Maria De Filippi, uno dei programmi televisivi più amati e seguiti in Italia. A condurre con verve e professionalità la serata sarà Ruggero Sardo, showman che ha conquistato i cuori del pubblico siciliano con il suo carisma e il suo talento poliedrico. L’undicesima edizione del “Premio Cristina Guastella” promette di essere un evento straordinario, un’occasione ricca di emozioni volta a celebrare l’amore per la musica e il ricordo di una giovane artista, la cui voce è rimasta nei cuori di chi l’ha conosciuta e che attraverso questo concorso canoro risuona ispirando le nuove generazioni di talenti. Il premio ha il supporto del Comune di Ragusa e di vari sponsor.