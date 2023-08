Arriva anche in Sicilia il ciclone Poppea, calano le temperature

Buone notizie per gli amanti delle temperature miti. E’ infatti in arrivo, da domani, una perturbazione atlantica sull’Italia che porterà temporali e grandinate. Prevista pioggia anche in Sicilia. Poppea provocherà poi un sensibile abbassamento dei valori massimi, che, rispetto a questi giorni, potrebbero arrivare a 20°C (scendendo quindi anche di 15 gradi). In Sicilia questi effetti dovrebbero avvertirsi tra mercoledì e giovedì prossimi, in concomitanza con la fine di agosto.

A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Da segnalare inoltre i venti, che soffieranno a tratti forti su gran parte dello Stivale tra Libeccio, Ponente e Maestrale, con raffiche anche di oltre 70-80km/h su Tirreno, Sardegna, Sicilia (fino a 100km/h attorno alla Corsica); inevitabilmente i mari potranno risultare molto mossi o agitati, specie i bacini occidentali.