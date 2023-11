Elio Accardi eletto presidente di Ragusa Prossima

Oltre cento tesserati hanno rinnovato gli organi statutari di Ragusa Prossima. Il movimento si è affidato alle sapienti mani di uno dei fondatori, il professor Elio Accardi che è stato eletto per acclamazione presidente; contestualmente è stato eletto il direttivo composto da venti componenti e il collegio dei garanti.

L’assemblea si è aperta con un intervento di Giorgio Massari, che ha guidato il movimento dal 2016 e che ha ringraziato i presenti per aver costruito in questi anni una vera comunità politica, adottando il concetto di Prossimità, come centro identitario e come chiave interpretativa della politica del tempo presente.

Il neo eletto presidente, Elio Accardi, che a breve assegnerà i vari incarichi ai membri del direttivo, ha prefigurato un movimento attento a favorire la partecipazione concreta di tutti e a farsi carico della crescita complessiva della città, aperto al dialogo ed al confronto con tutte le realtà politiche e sociali di Ragusa.