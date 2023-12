Terremoto di magnitudo 2.4 nella notte a Pozzallo

Torna il mese di dicembre e tornano i terremoti in Sicilia. Nella notte la terra ha tremato due volte: la prima alle 2.12 con una magnitudo di 2.4, e una profondità di 28.5 km, in territorio di Pozzallo.

La seconda volta, alle 7.78 di questa mattina in territorio di Filicudi Porto, in provincia di Messina. In questo caso la magnitudo registrata dall’Ingv è stata di 2.6, alla profondità di 12.6 km.

Negli ultimi anni, purtroppo, la Sicilia è stata ciclicamente coinvolta in terremoti di magnitudo varia sempre nel mese di Dicembre tant’è che sui social in molti, nei giorni scorsi, hanno ironizzato sulla cosa.

Ironia a parte, è bene sempre ricordare che la nostra terra è soggetta a terremoti ed è quindi importante seguire sempre i consigli della Protezione Civile:

In caso di Terremoto