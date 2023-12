Vigili del Fuoco, avvicendamento al Comando di Ragusa

L’ing Calogero Barbera, che dal 17 dicembre 2021 ha diretto con passione ed orgoglio il Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, portando a supporto delle attività svolte le esperienze maturate, presso Comandi metropolitani dove ha svolto rispettivamente il ruolo di funzionario tecnico e di Comandante Vicario; il prossimo 20 dicembre avvicenderà le sue funzioni all’Arch. Erich Granata nominato Primo Dirigente lo scorso settembre.

L’ing. Barbera dal 20 dicembre p.v. dirigerà un’altra sede dei Vigili del Fuoco della Sicilia dove lo attendono nuove sfide che lo vedranno impegnato con rinnovata passione a servizio della collettività nelle funzioni e compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

All’ing. Barbera va l’augurio di tutto il personale del Comando di Ragusa per il nuovo prestigioso incarico; nonché il profondo apprezzamento per le doti professionali ed umane poste in essere verso il personale ed il territorio nello svolgimento del servizio al Comando di Ragusa, nonché l’augurio del raggiungimento di sempre più ambiti traguardi personali e professionali.

L’architetto Granata in servizio nel Corpo nazionale Vigilfuoco dal 1997, ha svolto attività di coordinamento da funzionario responsabile della Colonna Mobile Regionale e del settore risorse logistiche e strumentali presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Palermo, ha partecipato in occasione di emergenze nazionali ed internazionali (terremoti alluvioni) alle attività poste in essere dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da ultimo consulente del Commissario straordinario per l’immigrazione, è stato nominato primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con decorrenza 1.1.2023, al termine del corso propedeutico, è stato assegnato al Comando di Ragusa e ne assumerà la direzione dal prossimo 20 dicembre.

All’arch. Granata l’augurio di un proficuo lavoro da parte di tutto il personale del Comando.

La cerimonia dell’avvicendamento avrà luogo alle ore 9:00 del 20 dicembre 2023 nel cortile della sede di Ragusa del Comando.