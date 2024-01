Maratona di Ragusa: come cambia la viabilità

Per garantire un regolare svolgimento, il prossimo 21 gennaio 2024, della Maratona di Ragusa che interesserà numerose vie della città, la Polizia Locale ha predisposto dei provvedimenti viabilistici che limitano la circolazione per tutti i veicoli, compresi i bus urbani, con esclusione solamente dei mezzi di soccorso.

L’ordinanza dirigenziale n.31 del 17.01.2024 prevede nel dettaglio:

1) la chiusura al transito nei due sensi di marcia, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 del 21 gennaio 2024 per tutti i veicoli, ivi compresi i bus urbani, con esclusione solo dei mezzi di soccorso:

– del Corso Italia, nel tratto compreso tra la Via San Vito e la Via XXIV Maggio;

– della Via XXIV Maggio nel tratto compreso tra il Corso Italia e il Corso Mazzini;

– del Corso Mazzini, nel tratto compreso tra la Via XXIV Maggio e la Piazza Repubblica;

– della Via Dei Normanni, nel tratto compreso tra la Via Del Portale e la Piazza G.B. Odierna;

– del Viale Margherita, nel tratto compreso tra la Chiesa del SS Trovato e la Via Del Portale;

– dell’intera Piazza G.B. Odierna;

– della Via Giardino, nel tratto compreso tra la Via Ten. La Rocca e la Piazza G.B. Odierna;

2) il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 del 21 gennaio 2024;

– sulla Via F. Rossitto, nel tratto compreso tra il Viale Europa e la Via Russo;

3) il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, dalle ore 07.00 alle ore 15.00 del 21 gennaio 2024;

– sul Corso Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra il numero civico 97 e la Via Rosa;

4) il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07.00 alle ore 15.00 del 21 gennaio 2024;

– su ambo i lati della via Don Ascenzio Gurrieri, nel tratto compreso tra la via San Vito e la via Cav. De Stefano;

La chiusura al transito “temporaneo” di tutti gli attraversamenti delle strade interessate dalla manifestazione, al momento del passaggio dei partecipanti.

La chiusura al transito di tutte le strade interessate dalla manifestazione dal momento del passaggio dei partecipanti e fino al passaggio dell’ultimo concorrente che sarà reso noto dagli organizzatori con apposita staffetta di “Fine gara”.

I veicoli in sosta lungo l’itinerario di gara riprenderanno la marcia previa autorizzazione del personale dell’organizzazione (che presidierà tutte le intersezioni e alcuni tratti di strade) che dovrà garantire l’effettuazione di tali manovre nel rispetto dei margini di sicurezza necessari ad evitare ogni forma di pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni.

Gli autobus urbani che ordinariamente transitano nelle vie interessate dalla gara dovranno modificare il loro itinerario dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del 21 gennaio 2024. Il capolinea del bus urbano della linea per Ragusa Ibla, sia in arrivo che in partenza. dalle ore 07.00 alle ore 15.00, sarà spostato sulla Circonvallazione Ottaviano, prospiciente alla Chiesa del SS. Trovato.

È possibile prendere visione dell’ordinanza dirigenziale n.31 del 17.01.2024 nel sito istituzionale del Comune di Ragusa al link:

https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=15706483&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio