Naturosa Bike, buona prova alla prima prova di Coppa Sicilia Xco

Buona prestazione domenica scorsa, nella riserva naturale del pino d’Aleppo, a Vittoria, per la Naturosa Bike & Co. impegnata nella prima prova di Coppa Sicilia Xco.

Il sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio ha dimostrato di che pasta è fatto. Per l’occasione è infatti arrivato il quinto posto di Anastasia Micieli nella categoria Donne junior, mentre Marco Gurrieri e Angelo Battaglia si sono classificati rispettivamente ottavo e nono nella categoria M2. Da segnalare, inoltre, l’ottava posizione di Angelo Tumino nella M3.

“Siamo molto fieri di tutti i nostri atleti – commenta il presidente Nascondiglio – perché sono voluti scendere in pista nonostante la loro preparazione non sia stata ancora completata. Ma sapevamo che tutto ciò sarebbe servito per preparare al meglio le prossime sfide. E, soprattutto, per comprendere verso quale direzione muoverci con l’obiettivo di perfezionare al meglio quello che ancora non funziona e che ci può servire per definire quelle risposte i nostri tifosi si attendono. Ci muoveremo sempre con la solita determinazione per migliorare tutti quegli aspetti perfettibili e che, secondo noi, possono regalarci ulteriori grandi emozioni così come accaduto domenica scorsa. Insomma, siamo ancora all’inizio. E siamo pronti a dimostrare tutto il nostro valore”.Quindi San Pieri Scicli davvero la vita non sempre nel giusto a volte ci sembra poter poter cambiare le cose un assoluto è servito sì allora un pezzettino della canzone dobbiamo parole noi smetti di ascoltarmi Angelo son sem