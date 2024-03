Meteo, in Sicilia torna tempo stabile e soleggiato

Dopo questi giorni di temperature in calo e vento, da domani un campo di alta pressione abbraccerà la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Anche il vento si placherà, diventando debole e i mari passeranno da molto mossi a mossi.