Terremoto in Grecia, avvertito anche in provincia di Ragusa

Un forte terremoto di magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto in Grecia, nella Costa Occidentale del Peloponneso. Secondo l’Ingv, l’evento si è verificato alle 08:12:49 (ora italiana) ad una profondità di 33 km. Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia, nelle provincie di in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa, e in Puglia e Calabria.

Secondo quanto emerge dal servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto“ numerose le segnalazioni da Brindisi, Modica, Ragusa, Lecce, Gallipoli, Floridia, Taranto, Chiaramonte Gulfi, Caltagirone, Rosolini, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Nella foto dell’Ingv la mappa relativa alla provenienza delle segnalazioni.