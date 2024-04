Ad Acireale 4 giornate di yoga internazionale dal 24 al 28 aprile

La Federazione Mediterranea Yoga – la più autorevole e longeva associazione yoga

siciliana nata nel 2000 – organizza dal 24 al 28 aprile 2024 il XX Convegno

Internazionale Yoga, l’evento più atteso ed istituzionale, sul mare di Acireale, esattamente

all’Hotel Santa Tecla Palace . Si tratta di un evento di rilievo per un anniversario

importante, che richiama la presenza di ben 15 ospiti da tutto il mondo.

Il tema “KARMA E YOGA: lo Yoga dell’Azione” esplorerà l’esperienza dell’integralità

dello yoga approfondendo la logica che sottende al concetto del Karma. Saranno quattro

giornate dove conoscere e praticare yoga in tanti suoi aspetti, un appuntamento da non

perdere, un incontro di riferimento per tutta la vasta community di appassionati, praticanti

e studiosi del mondo yoga.

Il programma riunisce ospiti italiani e internazionali di valore ed esperienza che

condurranno i partecipanti, con i loro insegnamenti, in un viaggio di scoperta e di azione.

Le giornate prevedono incontri e classi yoga sin dal primo mattino, anche all’aperto se il

tempo lo permetterà, fino al tardo pomeriggio: i partecipanti potranno scegliere come

seguire il programma certi della qualità di ogni incontro.

Ci saranno inoltre momenti di musica, presentazioni di libri e l’opportunità di interloquire

con gli insegnanti che provengono da diverse parti del mondo.

Tutte le informazioni riguardanti il programma e le modalità di alloggio sono sul sito

http://www.mediterraneayoga.org/

Altri dettagli sul sito YogaFestival www.yogafestival.it.