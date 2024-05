Congregazione Sacro Cuore in festa per la professione di 8 suore

La Congregazione del Sacro Cuore è in festa per la professione solenne di otto suore. Nell’anniversario della fondazione dell’Istituto delle suore del Sacro Cuore di Gesù e nella città della Beata Maria Schininà, dove tutto iniziò nel lontano 1889, hanno pronunciato i loro voti perpetui, alla presenza del vescovo monsignor Giuseppe La Placa e nelle mani della madre generale suor Ester Mazzara, suor Emilienne, suor Victoire, suor Viviane, suor Omega, suor Claudine, suor Julienne, suor Monica e suor Joy. Altre 21 suore hanno rinnovato la loro professione semplice. La cattedrale di San Giovanni Battista è stata la cornice del solenne pontificale del vescovo in un giorno nel quale, in ogni parte del mondo dove è presente l’opera iniziata dalla beata Maria Schininà, si celebra la Rinnovazione del sì delle suore del Sacro Cuore. Gioia è stata la parola chiave utilizzata dal vescovo nel corso della sua omelia. “Gli uomini e le donne del nostro tempo vi chiedono: la profezia della gioia. La gioia – ha detto – è uno degli aspetti fondamentali della profezia che la vita consacrata è chiamata a offrire al mondo”.