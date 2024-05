Sicilia al IV posto in Italia per numero di finti maghi e clienti

A 30 anni dalla sua fondazione, l’ Osservatorio Antiplagio ha pubblicato oggi il nuovo Rapporto 2024 “Magia, pseudoscienze, intelligenza artificiale ed altre dipendenze”. Secondo questo report, il 10 % dei “consulti” a maghi- veggenti, medium e guaritori avviene in studio, mentre il restante 90% avviene on line o al telefono.

La Sicilia si attesta come quarta regione italiana per numero di maghi, clienti e spesa annua: 1.500 i maghi e 100.000 i clienti con una spesa di 60 milioni. Prima in classifica la Lombardia (numero maghi 2.500, clienti 180.000, spesa: 90 milioni) seguita da Campania, Lazio e, appunto, Sicilia. Seguono Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Calabria, Liguria, Abruzzo, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

Sempre secondo questo studio, a rivolgersi a questi sedicenti maghi sono soprattutto i cattolici, 1.199.850, mentre i restanti 150 appartengono ad altre religioni (ortodossi, protestanti, testimoni di Geova, Musulmani). Non ingannino i numeri limitati delle altre religioni, perché in ogni caso sono fedi incompatibili con gli occultisti (come lo è il cattolicesimo); i loro credenti li consultano ugualmente, solo che non lo dichiarano.