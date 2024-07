ARD Discount inaugura nuovo punto vendita a Marina di Ragusa

Con uno spazio di oltre 700 mq, un ampio parcheggio, divenendo il primo importante tassello del centro commerciale che sta per nascere, ARD Discount ha inaugurato oggi il suo nuovo moderno punto vendita a Marina di Ragusa, sempre più meta di turisti. In via Ammiraglio Rizzo, proprio all’ingresso della località balneare, ARD ha deciso di aprire la nuova struttura con l’obiettivo di offrire un servizio maggiore alla clientela, puntando sempre su prodotti di qualità e sull’assoluta convenienza, assieme ad un’esperienza d’acquisto comoda e facilmente accessibile. Il nuovo punto vendita ARD Discount offre tutti i reparti necessari per una spesa completa, compresa una fornita e “fragrante” panetteria che si aggiunge ai freschi, alla macelleria, a frutta e verdura, al no food. I clienti troveranno un vasto assortimento di prodotti, inclusi tantissimi articoli a marchio, scelti ormai quotidianamente da migliaia di consumatori. Per l’occasione, inoltre, previste numerose e imperdibili offerte con un volantino speciale.

Efficienza energetica e rispetto per l’ambiente, assieme al design ricercato, sono le caratteristiche del nuovo punto vendita che conta su sistemi di refrigerazione moderni e a basso impatto, proseguendo dunque il proprio impegno a salvaguardia dell’ambiente. Con l’apertura del nuovo punto vendita, ARD rilancia la sua presenza a Marina di Ragusa. Questo nuovo presidio permetterà di soddisfare al meglio le esigenze di tutta la comunità, garantendo un servizio ancora più capillare ed efficiente, oltre che in sicurezza grazie allo spartitraffico in fase di realizzazione. Un ulteriore passo avanti nel progetto di espansione del marchio ARD nel Sud Italia, che segue le recentissime aperture in Sardegna, in Puglia e in Calabria e in altre località della Sicilia.