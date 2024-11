Ancora un incidente mortale sul lavoro in Sicilia

Si chiamava Roberto Borgia e aveva 50 anni l’agricoltore morto ieri in un incidente sul lavoro Cammarata, in provincia di Agrigento. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto travolto dal trattore sul quale stava lavorando in un appezzamento di terreno lungo la statale 189 nell’Agrigentino.

Borgia, cammaratese, era alla guida del trattore ed era impegnato a spostare della terra quando improvvisamente il mezzo si sarebbe capovolto non lasciandogli scampo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i Vigili del fuoco ma per il cinquantenne ormai non c’era più nulla da fare.

La Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta e i Carabinieri avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

(Foto di repertorio)