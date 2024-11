PFM canta De André Anniversary, sabato 30 novembre a Catania

Conto alla rovescia partito. La PFM torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, un tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Il tour, prodotto da D&D Concerti e organizzato in collaborazione con Ventidieci, torna in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Il concerto sarà a Palermo al teatro Golden venerdì 29 novembre e a Catania al teatro Metropolitan sabato 30 novembre . Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00 . Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la band torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, un tour che ripropone una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band.

“PFM canta De André – Anniversary” avrà sul palco una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce) e Michele Ascolese (chitarra acustica).

Ancora disponibili alcuni biglietti in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati TicketOne, nei circuiti autorizzati e nei botteghini dei teatri. Info su: www.pfmworld.com. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected].