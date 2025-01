Morte Adolfo Padua, messaggi dalla politica, sport e giornalismo

Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo istituzionale, sportivo e giornalistico a seguito della scomparsa di Adolfo Padua.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI SCICLI, MARIO MARINO

“Scicli ha perso un uomo di valore. Medico stimato e conosciuto in tutta la provincia, ex assessore provinciale in vari governi di viale del Fante a Ragusa, sindaco di Scicli per tre anni, il secondo chiamato a un mandato diretto dal popolo, Adolfo Padua ha incarnato un periodo di transizione storica che merita di essere letto e riletto con attenzione. Persona dal tratto cordiale, disponibile, amabile, Adolfo Padua è stato un grande uomo di sport, fuori e dentro le istituzioni. Da sempre vicino agli intellettuali e agli artisti di Scicli, ha incarnato un modo di essere popolare e di alto profilo nella rappresentanza della comunità. Alla famiglia il cordoglio del sindaco e delle istituzioni comunali della città”.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI RAGUSA, PEPPE CASSI’

“Profondo cordoglio da tutta la comunità Iblea per la scomparsa del dr. Adolfo Padua, apprezzato amministratore pubblico e protagonista di iniziative che hanno segnato la crescita del movimento sportivo della provincia. Sentite condoglianze alla famiglia”.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO ILARDO

“Anch’io mi unisco agli attestati di cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Adolfo Padua. E’ stato un rappresentante delle istituzioni, uno stimato medico ma anche e soprattutto una espressione del mondo sportivo della nostra provincia che molto ha dato per la crescita del nostro territorio in termini di impegno e di capacità di cucirne le varie anime. E’ stato da esempio per alcune generazioni di giovani politici. Una figura preziosa che non sarà dimenticata”.

IL MESSAGGIO DI CARMELO AREZZO

“Purtroppo Adolfo Padua non è più tra noi. Ancora un amico carissimo che ci lascia. Medico generoso e competente, politico lungimirante e innovativo, autentico uomo di sport, sensibile operatore culturale ed amministratore corretto e stimatissimo. Ricorderò come esemplare la sua capacità di leggere il localismo non con la misura limitante del provincialismo, ma con la lente esaltante del confronto nazionale e internazionale: provare a volare alti non per ambizione personale, ma per la consapevolezza di vivere un territorio, il nostro, segnato dalla luminosità di tante eccellenze. Vicino ad Anna Maria, ad Adriano, ad Elvira, alla sorella Mariella, nella consapevolezza di aver avuto accanto un Uomo autenticamente di qualità”.

IL MESSAGGIO DEL NOSTRO GIORNALISTA MICHELE FARINACCIO, CHE DA 10 ANNI PRESENTAVA IL PREMIO

– “Michele mi raccomando tieniti libero per la fine di dicembre per la presentazione del Premio Padua”

– “Adolfo ma siamo ancora ad agosto, c’è un sacco di tempo”

– “E sì ma intanto ci portiamo avanti, poi ci organizziamo”

– “Non ti preoccupare, Adolfo, ci sarò”

Un copione che si è ripetuto negli ultimi 10 anni, fino a un mese fa: il 23 dicembre scorso quando durante la presentazione ho fatto una carrellata dei premiati di ben 57 edizioni. Sportivi che hanno fatto la storia della provincia di Ragusa e anche quella d’Italia.

Grazie per la tua signorilità, Adolfo. E lunga vita al Premio Padua.

IL MESSAGGIO DEL GIORNALISTA SALVATORE CANNATA

“La scomparsa di Adolfo Padua mi dà tanta tristezza. Un mese fa, l’ultima volta che ci siamo visti alla consegna del premio dedicato a suo fratello. Stima e affetto reciproco ci legavano e le parole che disse su di me in quell’occasione, me le porterò dentro sino all’ultimo dei miei giorni. Amava come e più di me lo sport ed era forte questa passione condivisa. Buon viaggio Adolfo. Buon cammino. Anzi, buona corsa verso tuo fratello che adesso potrai riabbracciare dopo tanti anni. Mi mancherai… e grazie per ogni tuo pensiero nei miei confronti. Non so se l’ho meritato. So che era sincero. Grazie”.

IL MESSAGGIO DELLA PAGINA RAGUSA RUGBY

“Il Ragusa Rugby si unisce al dolore della comunità ragusana per la perdita del Dott. Adolfo Padua, figura di spicco della nostra città. Medico, politico, uomo di sport e grande sostenitore del rugby, il Dott. Padua è stato un riferimento importante per il movimento rugbistico ibleo, sempre vicino alla nostra realtà. Vogliamo ricordarlo con affetto per il suo impegno e per il legame profondo con il Premio Padua, che premia l’atleta dell’anno. Solo poche settimane fa, proprio lui aveva consegnato il riconoscimento ad Alberto Nicita, celebrandolo come sportivo ragusano dell’anno. Siamo profondamente rattristati dalla sua perdita e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”.