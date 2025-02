Auto usate, a Ragusa 18.502 compravendite nel 2024

Auto usate, a Ragusa sono state 18.502 le compravendite nel 2024. Il dato emerge dall’Osservatorio di Autoscout. Lo scorso anno, in Sicilia, sono aumentati sensibilmente i passaggi netti di auto usate (+6,4%) mentre calano i prezzi medi delle vetture in vendita (-6,7%). Le auto diesel e benzina continuano a essere le preferite, l’elettrico non decolla. Catania è la prima provincia per passaggi di proprietà netti mentre Caltanissetta è la più dinamica. Nel 2024 la Fiat Panda è il modello più ricercato in assoluto su AutoScout24, mentre tra le ibride spicca la Toyota C-HR e tra le elettriche la Tesla Model Y. L’aumento dei prezzi delle auto nuove ha spinto molti siciliani verso il canale dell’usato, sia per una questione economica sia per la possibilità di poter acquistare vetture di ultima generazione e di segmento superiore con lo stesso budget. Nel 2024, infatti, in Sicilia i passaggi di proprietà al netto delle minivolture (261.362) sono aumentati di ben il 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte ACI). Rispetto al 2023, nel 2024 si assiste a una inversione di tendenza dei prezzi delle auto in vendita, con un calo del 6,7% e un valore medio di circa 18.350 €.

Nella regione diesel (60,5%) e benzina (30,2%) sono sempre le alimentazioni più ricercate, mentre l’elettrico (0,8%) non riesce a entrare nelle preferenze dei siciliani perché non risponde alle necessità degli automobilisti e per la scarsa autonomia delle batterie.

Nel 2024, secondo l’elaborazione di AutoScout24 su base dati ACI, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Catania con 65.641 atti (+7,4% sul 2023), seguita da Palermo con 58.572 (+6,0%), Messina con 30.196 (+7,1%), Siracusa con 22.793 (+5,7%), Trapani con 22.729 (+3,0%), Agrigento con 21.784 (+9,0%), Ragusa con 18.502 (+2,9%), Caltanissetta con 12.948 (+9,4%) ed Enna con 8.197 (+6,0%).