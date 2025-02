Ragusa, Buscemi e Iannucci aderiscono al movimento di La Vardera

Il consigliere comunale, Saverio Buscemi, e l’ex vicesindaco di Ragusa, Massimo Iannucci, hanno deciso di aderire al movimento “Controcorrente-Lottare x restare” tenuto a battesimo ieri pomeriggio a Palermo.

“Il nuovo soggetto politico- spiegano- punta a compattare il cosiddetto fronte dell’opposizione in Sicilia e a creare dei veri e propri fari sul territorio, punti di luce in grado di indicare la strada”.

“Diciamo che riparto da dove ho lasciato – afferma il consigliere Buscemi – nel senso che questo movimento incarna i miei valori, gli stessi che mi hanno portato a creare la lista che è stata poi presentata alle scorse elezioni comunali. Non mi sono mosso di un centimetro dalle mie posizioni. Sono altri che hanno scelto di compiere passi differenti, di creare alleanze con chi prima era osteggiato”.

“Seguo da qualche settimana con grande interesse il nuovo progetto politico di La Vardera – sottolinea Iannucci – ed era per me naturale fare registrare la mia adesione a questo movimento. La presenza del consigliere comunale Buscemi renderà questa esperienza ancora più interessante visto che le nostre posizioni potranno essere rappresentate anche in aula a palazzo dell’Aquila”.