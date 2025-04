Toyota TD Car e RagusAttiva insieme per Be the Change alla riserva dell’Irminio

Scendere in campo in prima persona, attivarsi con un’azione concreta per il territorio, essere d’esempio per la collettività e promuovere maggiore consapevolezza ambientale tra le persone. Con questi obiettivi, lo scorso 30 marzo Toyota TD Car e RagusAttiva hanno unito le loro forze per ripulire una vasta area di pre riserva all’interno della Riserva Naturale del fiume Irminio.

È stata una domenica molto proficua: la squadra – formata da 40 persone tra il team della concessionaria Toyota TD Car e i volontari di RagusAttiva – ha raccolto 400 kg di rifiuti, circa 25 sacchi, disseminati nella riserva. Rifiuti che, in accordo con il Comune e il Corpo Forestale, sono stati trasportati presso il centro comunale di raccolta.

Agire insieme per preservare un luogo speciale

Situata tra Ragusa e Scicli, la Riserva Naturale del fiume Irminio è un’area di grande valore paesaggistico e naturalistico, caratterizzata da macchia mediterranea, dune costiere e una ricca biodiversità. Qui, fanno tappa diverse specie di uccelli migratori che sostano nelle aree della riserva durante le loro migrazioni. Purtroppo, come accade in molte zone protette, l’incuria e l’abbandono di rifiuti compromettono la fruibilità del luogo e l’equilibrio del suo ecosistema.

“Il fiume Irminio – ha argomentato Alessandra Distefano, Marketing Manager di Toyota TD Car – è il corso d’acqua più importante del ragusano e ognuno di noi ha dei ricordi legati a questo luogo. Questo ci ha motivati ancora di più a fare del nostro meglio. La giornata che abbiamo trascorso ci ha dimostrato che compiere un gesto concreto fa del bene non solo all’ambiente, ma anche a noi stessi”.

L’iniziativa di Toyota TD Car e RagusAttiva ha contribuito a restituire decoro a un luogo spesso trascurato, ed è stata anche un’occasione per riflettere sull’importanza dei gesti quotidiani che ognuno può mettere in atto per fare la differenza nella tutela del territorio.

“Siamo entusiasti – ha commentato Cesare Di Fini, Tesoriere volontario RagusAttiva – di affiancare TD Car in questa iniziativa e di vedere una risposta così sentita da parte di tutto il team. Crediamo che questo genere di attività, che la nostra associazione porta avanti da ormai cinque anni nel territorio ibleo, possano smuovere le coscienze e stimolare la partecipazione di tante altre persone”.

Le prossime tappe di Be the Change

La giornata alla Riserva del fiume Irminio è la prima delle quattro previste da “Be the Change – Sicilia pulita: restituiamo bellezza e riscopriamo la natura”, il progetto con cui Toyota TD Car ha vinto la Toyota Green Month Campaign, un contest che ogni anno coinvolge le concessionarie di tutta Italia, incoraggiando a promuovere iniziative a favore dell’ambiente, nel proprio territorio.

La prossima tappa è in calendario per il 27 aprile, all’Oasi Faunistica di Vendicari, a Siracusa, per una giornata di sensibilizzazione sulla tutela delle riserve naturali, sempre insieme a Toyota TD Car, in collaborazione con Legambiente Anatroccolo APS Circolo Territoriale Floridia Priolo Solarino. Poi sarà la volta di Agrigento e di Catania.

Con Be the Change, Toyota TD Car rafforza il proprio impegno per il territorio, andando oltre la mobilità sostenibile con azioni concrete che promuovono consapevolezza ambientale e lanciano un segnale positivo per la comunità.