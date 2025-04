Pozzallo celebra la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”

In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, che si celebra l’11

aprile, sono state organizzate a Pozzallo due intense giornate di attività dedicate alla sicurezza in mare, alla formazione e alla valorizzazione della cultura marinara e la tutela della risorsa marina.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla sinergia tra Guardia Costiera di Pozzallo,

Comune di Pozzallo, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, la Lega

Navale Italiana, la Federazione Italiana Nuoto, WWF – Sezione di Pozzallo, con il

coinvolgimento dei locali Istituti scolastici che hanno aderito con molto interesse e

partecipazione all’iniziativa, grazie ai dirigenti scolastici degli Istituti “G. Rogasi”, “A.

Amore” e “G. La Pira”.

Sono circa 400 gli studenti che, infatti, proprio questa mattina hanno partecipato ad un

momento dedicato alla formazione ed alla promozione della cultura del mare, svoltosi presso il nCineteatro Giardino, con conferenze ed interventi mirati sul tema, da parte della Guardia Costiera pozzallese, delle Federazione Italiana Nuoto e del W.W.F., su aspetti legati alla sicurezza in mare, alla tutela dell’ambiente marino e al ruolo delle istituzioni portuali e

marittime per la difesa del mare e delle sue creature.

Tra le iniziative promosse dalla Civica Amministrazione di Pozzallo, la consegna al 1°

Luogotenente Franco Quartarone, cittadino di Pozzallese in servizio presso la Capitaneria di

Porto, di una targa per l’impegno profuso durante una delicata operazione di soccorso in mare e che era già valsa il riconoscimento della medaglia di bronzo al valore di Marina.

Evento nell’evento è stata anche la consegna degli attestati di partecipazione agli

studenti dell’Istituto “Antonio Amore” di Pozzallo che hanno partecipato al concorso

nazionale “La cittadinanza del Mare” promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

e dal Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e che

hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani del Sindaco di Pozzallo e del Comandante

della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Gli studenti dei locali Istituti hanno poi preso parte a un percorso educativo partecipando

ad un “Open-day” visitando la sede della Capitaneria di Porto di Pozzallo, dove hanno

potuto conoscere da vicino le attività operative e istituzionali della Guardia Costiera, una

tappa presso la Lega Navale Italiana, dove sono stati illustrati i progetti formativi e sportivi rivolti ai giovani e anche una visita alla Stazione Marittima di Pozzallo, per comprendere il

funzionamento del porto e il suo ruolo strategico per il territorio e dei valori di cui sono custodi associazioni quali l’A.N.M.I. (Ass. Naz. Marinai d’Italia) presente anche oggi con i propri rappresentanti delle Sezioni di Ragusa, Scicli e Pozzallo.

Le attività odierne, che si svolgono nell’anno in cui il Corpo delle Capitanerie di Porto

– Guardia Costiera festeggerà un traguardo importante ossia il suo 160° anniversario della

sua fondazione, fanno seguito a quella svolta nella mattinata di ieri, giovedì 10 aprile, che ha visto l’effettuazione di una esercitazione di soccorso in mare svoltasi nelle acque antistanti l’anfiteatro Raganzino, con la simulazione di diversi scenari di emergenza tra i quali, la simulazione del recupero di un naufrago, con l’apertura di una zattera di salvataggio messa, e la gestione di un’emergenza a bordo di un’unità colpita da un incendio, operazioni queste coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Pozzallo e la collaborazione della Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo, dei Rimorchiatori Augusta e del personale della Federazione Italiana Nuoto – Sezione di Pozzallo e società Demar.

Attraverso questa articolata iniziativa, è stato possibile trasmettere alle giovani

generazioni un messaggio forte e chiaro: il mare è un patrimonio prezioso, da rispettare,

conoscere e proteggere.