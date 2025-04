Il grande ritorno di studenti e lavoratori per le vacanze di Pasqua

Il ritorno degli studenti fuori sede, e dei lavoratori, in provincia di Ragusa. Da domani scatta il grande rientro, troppe volte con un autentico salasso da parte di chi è stato costretto ad acquistare biglietti aerei decisamente più salati rispetto al normale (è ancora attivo, in ogni caso, lo sconto della Regione che permette di usufruire degli sconti riservati agli studenti universitari). Insieme a loro, tanti anche gli insegnanti che lavorano al centro-nord e che approfitteranno della chiusura delle scuole per trascorrere qualche giorno in famiglia. Il contributo economico in favore dei residenti consiste in uno sconto del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore.

Ai sensi della Legge del 29/12/2022 n.197, la Regione Siciliana riconosce in favore dei residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito (ISEE < € 15.000,00) un ulteriore sconto del 25%.

Attivo anche il “Sicilia Express”, il treno speciale che collega il Nord e il Centro Italia a Palermo e Siracusa durante le feste. Il primo treno partirà giovedì 17 aprile da Torino e si fermerà a Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma, poi una volta in Sicilia proseguirà verso Palermo o Catania e Siracusa. Il ritorno è previsto per sabato 26. Biglietti dai 29,90 euro in su.

Che si scelga un viaggio in treno sfiancante o un biglietto aereo più caro del normale, in pochi riescono a resistere al richiamo della propria terra e delle proprie tradizioni, in tempo di festa.

Buona pasqua a tutti.