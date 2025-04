Fondi per il Museo di Kamarina e Cappella di S. Giovanni a Vittoria

Importanti novità per l’area ipparina: ieri infatti sono stati consegnati i lavori che interesseranno il Museo Archeologico di Kamarina e sono stati annunciati importanti finanziamenti per la sistemazione della Cappella di San Giovanni Battista, a Vittoria.

A comunicarlo, il senatore vittoriesi Salvo Sallemi che ha dichiarato: “è una bellissima giornata per la città di vittoria. Abbiamo partecipato alla consegna dei lavori al Museo di Kamarina. 405.000 € che siamo riusciti a sbloccare al Ministero dei Beni Culturali grazie all’intervento del dell’Assessorato ai Beni Culturali. La ditta realizzerà un sistema nuovo di proposizione del museo, delle opere e dei beni. E’ prevista anche la realizzazione di un bar al quale potranno accedere tutte le persone che vorranno visitare questo bellissimo spazio che, tra l’altro, si affaccia sul Mediterraneo e offre uno dei tramonti più belli della Sicilia. Non solo. Grazie a un decreto dell’assessore ai Beni Culturali siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 115.000 € per il rifacimento della cappella del Santissimo a San Giovanni Battista.Oggi, poi, sia io che l’on. Assenza ci assumiamo l’impegno di intervenire interamente sulla Basilica di San Giovanni Battista. Siamo consapevoli che sono necessari molti milioni di euro, ma sono sicuro che otterremo questo risultato”.

Per quanto riguarda gli interventi al Museo di Kamarina, ad essere interessati sono gli spazi aperti al pubblico, che saranno sottoposti a restyling, gli impianti e i percorsi che saranno rinnovati. Il tutto, per migliorare l’esperienza dei visitatori.

La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza del direttore del parco archeologico, Giuseppe Morando, e di Antonino De Marco, soprintendente dei Beni culturali di Ragusa