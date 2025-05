Spettacoli, concerti, lezioni, performance, attività per le bambine e i bambini e molto altro.

Dal 12 al 15 giugno torna A Tutto Volume a Ragusa con un programma ricco di appuntamenti. Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita che raccoglie tutte le edizioni, italiane e straniere, della sua immensa produzione.

Si parte la sera di giovedì 12 giugno con l’inaugurazione ufficiale alla Rotonda sul Lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa. Subito dopo, un evento speciale dedicato ad Andrea Camilleri, nel centenario della nascita, con la partecipazione delle figlie Andreina e Mariolina Camilleri. A condurre l’incontro sarà Paolo Verri, con accompagnamento musicale dal vivo a cura del Vigata Quintet.

Il programma prosegue il 13 e 14 giugno a Ragusa Superiore, con decine di eventi distribuiti in tutta la città: dal Sagrato della Cattedrale al Cortile della Prefettura, dal Tribunale a Piazza San Giovanni, fino agli spazi verdi del Relais Antica Badia. In programma incontri con autori, giornalisti, studiosi e divulgatori. Tra i protagonisti: Maria Elisa Aloisi, Alice Basso, Attilio Bolzoni, Erica Cassano, Roberto Cotroneo, Chiara Francini, Massimo Giannini, Bruno Giordano, Leonardo Mendolicchio, Annalisa Monfreda, Antonio Pascale, Telmo Pievani, Michela Ponzani, Lidia Ravera, Carmelo Sardo, Cristina Cassar Scalia, Andrea Scarpa, Giuseppina Torre, Anna Vallarino e le conferenze-spettacolo di Massimo Polidoro su scienza, storia e umanità.

La giornata di domenica 15 giugno si svolgerà interamente a Ragusa Ibla, tra i luoghi più iconici della città antica: i Giardini Iblei, Piazza Duomo, Palazzo La Rocca e il Teatro Donnafugata. Gli ospiti: Luigi De Magistris, Anna Folli, Federico Taddia, Martina Pucciarelli, Ernesto Maria Ruffini, Roberto Emanuelli, Edoardo Albinati, e molti altri.

In chiusura, alle ore 22:00 in Piazza Duomo, l’attesissima anteprima nazionale del nuovo romanzo di Ildefonso Falcones, autore de La cattedrale del mare, in dialogo con Federico Taddia e in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Palermo.